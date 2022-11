Sbanda e si schianta contro un platano, 22enne in prognosi riservata

Sono molto gravi le condizioni di un 22enne, D.A., rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 20 di ieri sera, 23 novembre, in via degli Alpini a Moriago della Battaglia. L’auto guidata dal giovane, una Alfa Romeo Mito, è finita contro un platano a causa di una sbandata improvvisa, le cui cause sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Intervenuti sul luogo delo schianto i vigili del fuoco di arrivati da Montebelluna che hanno messo in sicurezza il veicolo ed estratto il conducente che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato, intubato e quindi trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. I rilievi sono stati svolti dalla polizia stradale di Treviso che ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi di legge.