Scandalo casa, sequestrati 18mila euro a percettore del reddito di cittadinanza

Risultava percepire il reddito di cittadinanza ma aveva la disponibilità di oltre 18 mila euro. Così ora tutto il denaro le è stato sequestrato.

Protagonista della vicenda è una donna di etnia rom che risulta fra gli oltre trenta indagati nell'inchiesta, condotta dal pubblico ministero Gabriella Cama, sulle assegnazioni "truccate" delle case in emergenza abitativa a Treviso che vede coinvolto anche il funzionario dirigente del settore casa Stefano Pivato e altri colleghi, tutti "colletti bianchi" dell'Amministrazione. E secondo quanto trapela non sarebbe l'unica destinataria di un simile provvedimento.

Alla nomade erano stati sequestrati i documenti firmati con il Comune, i telefonini e appunto la somma di denaro. Nei giorni scorsi però tutto quanto le era stato restuito. Ma nel corso di un controllo la donna risulterebbe ricevere il reddito di cittadinanza: una situazione che davvero non va d'accordo con il denaro ritrovato in suo possesso. Ed è scattato il sequestro conservativo. La Procura di Treviso avrebbe anche aperto a suo carico un fascicolo che avrebbe come oggetto l'indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.