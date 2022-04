Non pagano il pranzo di sushi, fermati e riportati al ristorante

Avevano pranzato in sei, giovanissimi, nell'affollato ristorante di sushi in via Monfenera, a Castelfranco Veneto. Vista la ressa all'interno del locale, finito il pranzo hanno pensato di farla franca alzandosi e uscendo senza pagare il conto di circa 100 euro.

Una vicenda a dir poco rocambolesca avvenuta sabato 9 aprile all’ora di pranzo, verso le 14. Il cameriere di sala, intuito quanto stava accadendo, ha subito inseguito i giovani tutti sulla ventina e residenti nella Castellana. Accortisi di essere stati scoperti, i ragazzi sono fuggiti a piedi inseguiti anche dal titolare. In quel frangente, però, era di passaggio una pattuglia della polizia locale che, notando il cameriere trafelato, sono corsi in suo aiuto. La pattuglia, raccolta la descrizione dei fuggitivi, ha avviato le ricerche verso la stazione delle corriere e nella zona di piazzetta Filzi. Due dei giovani fuggiti sono stati fermati proprio lì. Dopo un primo vano tentativo di negare l’accaduto, hanno confessato. Riaccompagnati al locale, i fuggitivi hanno pagato il conto per tutti e sei gli avventori, con grande sollievo per la titolare molto riconoscente alla polizia locale.

Il commento del sindaco

Il sindaco Stefano Marcon conclude: «Alcune circostanze positive, unite alla costante presenza degli agenti sul territorio, anche nel weekend, ha permesso a questa spiacevole vicenda di concludersi nel migliore dei modi. Quella che può sembrare una ragazzata è in realtà un reato ma la pronta reazione del cameriere e l’intervento della Polizia locale hanno fatto sì che la vicenda si concludesse all’insegna del buon senso e, speriamo, con una bella lezione per questi giovani ragazzi che, mi auguro, non riproporranno più questo comportamento».