Schiacciato dall'auto del papà, Matteo è morto per un forte truma cranico

Matteo Vidali, il bambino di un anno e mezzo morto martedì 16 aprile dopo essere rimasto coinvolto in un incidente fortuito provocato dall'auto del padre domenica 14 aprile all'interno della casa familiare in via Damiano Chiesa a Dosson di Casier, è morto di trauma cranico. Lo dice l'autopsia condotta oggi, 23 aprile, dal medico anatomopatologo Alberto Furlanetto. Troppo gravi erano le lesioni alla testa riportate dal piccolo che, secondo le ricostruzioni dell'accaduto, si sarebbe avvicinato al veicolo guidato dal papà nel tentativo di recuperare un pallone. Ora l'unico dubbio riguarda la posizione del bimbo e se potesse essere notato da chi era alla guida. Oltre a questo sarà da valutare se Matteo si trovasse disteso quando una delle ruote della macchina gli ha praticamente schiacciato il capo.

Il papà di Matteo, Olaf Vidali, 45enne dipendente della cooperativa Alternativa Ambiente, è stato indagato per omicidio colposo e si è affidato all'avvocato Alessandro Rinaldi. Secondo la ricostruzione dei fatti il padre del bimbo stava spostando l'auto e non si sarebbe reso conto della presenza, nei paraggi del lato destro del veicolo, del figlioletto che stava cercando di rincorrere un pallone, travolgendolo. Olaf e la moglie Laura sono subito corsi al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso dove le condizioni di Matteo sono apparse subito disperate essendo arrivato al Ca' Foncello in arresto cardiaco. Dopo 45 minuti il cuore del bimbo ha ripreso a battere grazie al tempestivo intervento dei sanitari del Ca' Foncello ma dopo due giorni di battaglia tra vita e la morte, a causa del forte trauma cranico riportato, è deceduto gettando nella disperazione madre, padre e la sorellina più grande. Ora la salma riceverà il nulla osta da parte della Procura per la restituizione alla famiglia che già nelle prossime ore fisserà la data dei funerali.