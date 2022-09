Stragi sul lavoro, sciopero di un'ora per i dipendenti Electrolux

Sciopero di un'ora in uscita a fine turno per tutti gli orari giornalieri e turnisti, operai e impiegati, dell'Electrolux di Susegana. Domani, giovedì 22 settembre, la Rsu dello stabilimento ha indetto una nuova mobilitazione annunciata dallo slogan: "Basta stragi sul lavoro! Più controlli e più rispetto per i lavoratori, basta alternanza scuola (morte sul) lavoro. Quella legge va abrogata». La mobilitazione di giovedì è stata indetta dalle rappresentanze sindacali di Fim, Fiom e Uilm in memoria di Giuliano De Seta e di tutti i morti sul lavoro degli ultimi mesi. Un'emergenza sempre attualissima non solo in Italia ma soprattutto in Veneto e nella Marca.