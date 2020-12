Ferma un 69enne e gli ruba il portafoglio: denunciato un 34enne

I carabinieri della Stazione di Mogliano Veneto hanno identificato il presunto responsabile dello scippo avvenuto in via Zermanese nel pomeriggio di martedì ai danni di un 69enne del posto. L'indagato, un giovane 34enne di origini campane che con un banale scusa aveva prima avvicinato la vittima per venderle della merce per poi però sottrargli il portafoglio contenente 500 euro e documenti, è stato deferito all'Autorità giudiziaria per il reato di furto con strappo.