Scivola sul ghiaione e resta sotto choc: interviene l'elisoccorso

Alle 17.50 circa l'elicottero del Suem è decollato in direzione del ghiaione che da Forcella Toanella scende al rifugio Bosconero, poiché un escursionista era scivolato dal sentiero per una ventina di metri.

L'uomo, A.M., 43 anni, di Casier, che si trovava con un amico, aveva riportato escoriazioni, ma sotto shock non era più in grado di proseguire. Una volta individuato, il tecnico di elisoccorso lo ha issato a bordo con un verricello di 15 metri per trasportarlo fino a Pontesei, dove il compagno, che rientrava in autonomia, lo avrebbe raggiunto.