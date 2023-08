Cade di faccia mentre cammina sul sentiero: 66enne ricoverato in ospedale

Il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, allertato verso le 13.15 di domenica 20 agosto, è intervenuto in supporto all'elicottero di Treviso emergenza in località Santa Augusta a Vittorio Veneto, dove un 66enne di Motta di Livenza, mentre camminava insieme alla moglie, aveva riportato sospetti traumi al volto dovuti a una caduta sul sentiero. Una squadra di soccorritori, avvicinatasi in jeep, e camminando a piedi una decina di minuti, ha raggiunto il luogo dove si trovava l'infortunato assistito dall'equipe medica atterrata nelle vicinanze. L'uomo è stato affidato all'ambulanza partita in direzione dell'ospedale di Vittorio Veneto.