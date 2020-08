Ore di apprensione a Farra di Soligo: da sabato non si hanno più notizie di un 35enne

Sono ore di apprensione a Farra di Soligo per la scomparsa di un 35enne ex studente dell'I.P.S.I.A. Vittorio Veneto, che verso le 11.30 di sabato è uscito dalla sua abitazione per recarsi al Piave per un momento di relax. Partito in sella alla sua mountain-bike "Bottecchia" di colore azzurro, con in spalla uno zaino con occhiali da sole e asciugamano, M.P. si è poi teoricamente recato a Falzè di Piave.

Con pochissimo denaro al seguito, ed un cellulare che risulta irraggiungibile ormai da sabato pomeriggio, il ragazzo è scomparso nel nulla senza lasciare alcuna traccia di sé. Proprio per questo motivo, nelle scorse ore la madre si è presentata ai carabinieri di Col San Martino per denunciare la scomparsa, tanto che i militari si sono subito messi alla ricerca dell'uomo.

L'appello della famiglia è poi corso sui social dove la nipote ha pubblicato questo post: «Chiedo la vostra attenzione per mio zio partito sabato mattina in bici per andare al Piave e mai più rientrato. So che non aveva con sé denaro. È di Farra di Soligo». Il fatto ha subito attirato le attenzioni dei residenti del paese, nonché di quelli di Sernaglia della Battaglia, che hanno immediatamente condiviso la notizia tra i vari portali. Infine, anche il sindaco Mattia Perencin si è da subito messo a disposizioni per cercare di aiutare nelle ricerche: «Voglio lanciare un appello: chiunque abbia visto M. nelle ultime ore, o abbia notizia di dove possa essere, è pregato di contattare la famiglia, il Comune o le forze dell'ordine. Sono costantemente in contatto coi carabinieri, ma purtroppo non ci sono ancora notizie e quindi la speranza è che si faccia vivo quanto prima. Nel frattempo, noi siamo qui pronti ad intervenire con tutto ciò che in questi casi è richiesto».

Fortunatamente, però, martedì mattina il 35enne si è presentato spontaneamente ai carabinieri per ritirare la denuncia, scusandosi per l'accaduto e dichiarando di non aver comunicato nulla alla famiglia in quanto al Piave aveva incontrato una ragazza con la quale, si presume, abbia passato i due giorni successivi.