Scontri alla manifestazione contro Israele a Vicenza, anche un trevigiano tra i denunciati

Si stringe il cerchio attorno ai manifestanti ritenuti responsabili degli scontri avvenuti sabato in via dell'Arsenale durante la protesta contro gli espositori israeliani presenti alla Fiera dell'Oro a Vicenza. Oltre ai cinque antagonisti (di età compresa tra i 20 e i 30 anni, uno vicentino, uno di Treviso, uno di Brescia, uno di Teramo e uno Croato) fermati e denunciati per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, la Digos sta portando avanti gli indagini, con la visione dei numerosi filmati, per arrivare a dare un nome ai protagonisti della guerriglia urbana. In questura le bocche sono cucite e si è in attesa di sapere il numero di altri possibili indagati. Nel frattempo, a uno dei dieci poliziotti rimasti feriti negli scontri, appartenente alla mobile di Padova, ha riportato 45 giorni di prognosi per una sospetta lesione a una vertebra cervicale dopo il colpo ricevuto con un oggetto contundente.

Sabato, circa 700 manifestanti hanno deviato dal percorso prescritto, dirigendosi volutamente contro il dispositivo delle forze dell’ordine, cercando di forzare il cordone di polizia armati di bastoni e spranghe e con lastre di metallo usate come protezione. I facinorosi sono stati respinti più volte con l’ausilio dell’idrante. Gli altre 9 poliziotti feriti (8 del Reparto Mobile di Padova ed 1 della Digos di Venezia) sono stati lievemente feriti, facendo ricorso a cure mediche. In tutto sono circa una decina i manifestanti arrivati al pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza con lievi ferite.