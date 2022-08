In scooter con la droga provano a fuggire ai carabinieri: denunciati

Verso le 23.30 di venerdì 26 agosto un 15enne e un 17enne residenti in provincia di Padova sono stati fermati a bordo di uno scooter dopo aver tentato di fuggire ad un posto di controllo dei carabinieri di Castelfranco Veneto in Via circonvallazione est. Raggiunti dai militari dell'Arma, i due giovani sono stati trovati in possesso di circa 30 grammi di hashish, un grammo di marijuana e un bilancino di precisione. Per i due scatterà la denuncia a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Weekend di controlli

Controlli a tappeto sulle strade della Marca nell'ultimo fine settimana di agosto, mese segnato dagli incidenti mortali in tutta la provincia. I carabinieri di Treviso hanno iniziato i primi controlli già venerdì 26 agosto e andranno avanti fino a domenica sera.

Il servizio serve a garantire il rispetto delle norme del codice della strada ma anche, in caso di traffico congestionato, il ripristino della circolazione stradale sulle principali direttrici verso le località turistiche o in soccorso ad automobilisti in difficoltà. Venerdì sera i carabinieri di Vittorio Veneto hanno effettuato posti di controllo lungo la SP2 tra Valdobbiadene e Montebelluna, la SS51 tra Vittorio Veneto e Conegliano, la SP71 tra Sacile e Cordignano. Particolare attenzione anche sulle arterie della viabilità ordinaria in direzione dei caselli di Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud lungo l'A27.