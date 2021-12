Scritte no vax allo stadio di Monigo: il Comune le copre, ma nella notte ricompaiono

"Fine del mondo, fine del mese, stessi nemici, stessa lotta" (firmato n) . Questa l'ennesima scritta, effettuata con una bombola spray di colore rosso, apparsa stamattina lungo la recinzione esterna dello stadio di rugby di Monigo a Treviso, lungo via degli Impianti Sportivi (a fianco del campo del Tarvisium). L'atto vandalico è stato compiuto nella notte tra ieri ed oggi ad opera di ignoti, gli stessi che avevano già colpito nello stesso punto nella nottata tra domenica e lunedì, tanto da costringere il Comune ad intervenire per coprire con della vernice bianca le medesime scritte (tra cui "Green Pass=Nazismo", "Il Governo mente", "I vax uccidono", "Vivi libero", "No vax sui bimbi" e "Art. 32 2° comma"). Sul punto è subito voluto intervenire il sindaco Mario Conte, anche a fronte di altre scritte dal medesimo to no vax comparse ieri all'esterno delle scuole elementari di Paese: «Eravamo appena intervenuti, tra l'altro a spese dei contribuenti, per ripulire i muri da queste scritte incivili e già ci ritroviamo nella stessa situazione di prima. E' qualcosa di avvilente». In ogni caso, il Comune e la polizia locale potrebbero presto anche visionare le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di dare finalmente un volto ai colpevoli.