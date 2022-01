Scuolabus perde due ruote in corsa: «Qualcuno ha svitato i bulloni»

«Qualcuno ha svitato i bulloni delle ruote posteriori del nostro scuolabus». Non ci sarebbe altra spiegazione per Roberta Marcon, titolare dell'omonima azienda di trasporti di Godega Sant'Urbano che gestisce il trasporto scolastico a Codognè. Come difatti riportano i quotidiani locali, per la donna sarebbe tutta colpa di un malintenzionato quanto successo lunedì mattina quando il bus per il trasferimento degli studenti a scuola ha improvvisamente perso le due ruote posteriori sinistre mentre affrontava una rotonda per rientrare a Salvatronda. Fortunatamente in quel momento il bus era vuoto in quanto i ragazzi erano già tutti a scuola, ma sarebbe potuta essere una strage. A detta della titolare l'ipotesi del sabotaggio sarebbe anche confermata dal fatto che dei sei bulloni allentati due non siano nemmeno stati ritrovati.

Il mezzo era stato poi controllato a fondo durante il periodo natalizio e nulla era emerso in merito ai bulloni. A corroborare l'idea di una manomissione ci sarebbe anche un increscioso episodio capitato nei giorni scorsi a Conegliano quando un autista si era ritrovato sul parabrezza del suo bus un cartello, scritto in un italiano sgrammaticato, che non lasciava dubbi sul fatto che qualcuno non sia contento di trovare quel mezzo posteggiato probabilmente nelle vicinanze di casa. Anche lo scuolabus di Codognè viene però lasciato in un posteggio pubblico di notte, di preciso nel piazzale della chiesa vecchia in via Farmacia. E questo potrebbe aver indispettito qualcuno. Proprio per questo, in attesa di eventuali indagini da parte dei militari, l'azienda ha per il momento deciso di collocare altrove entrambi i mezzi per evitare ulteriori problemi che possano poi mettere in pericolo gli studenti.