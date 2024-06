Droga a minorenni all'interno di un bar, assolti due giovani

Non c'è la prova che fossero loro i “pusher” che avrebbero rifornito i minorenni che, quando era arrivato l'orario per abbassare le serrande, si chiudevano dentro al Jolly Bar di Segusino per consumare stupefacenti. E' questa la sentenza emessa ieri nei confronti di S.C., 33enne e del 27enne P.P. (entrambi del posto e difesi dall'avvocato Martino Pincirolli), accusati di cessione e detenzione di sostanza stupefacenti al "Jolly Club" di Segusino. P.P., al quale nel corso di una perquisizione a casa era stato trovato un modesto quantitativo di droga, è stato condannato a sei mesi con la sospensione condizionale della pena.

I fatti sono risalenti al 2018 quando in paese girava la voce secondo cui dentro a quel locale pubblico di sarebbe venduto e consumato del "fumo". Il Jolly Bar di Segusino sarebbe stato insomma un bazar dello stupefacente dove alla sera, terminato l'orario e abbassate le serrande, giovani si ritrovavano per acquistare e fumare liberamente marijuana e hashish. La chiacchiera divenne ad un tratto qualche cosa di più circostanziato: nell'autunno dello stesso anno una giovane minorenne venne portata dai genitori ai carabinieri di Valdobbiadene. Da qualche tempo la ragazzina tornava a casa tardi la sera e presentava tutti i "sintomi" dell'aver assunto stupefacenti. Così madre e padre l'avevano sottoposta ad un test anti droga, scoprendo che aveva fatto uso spesso di cannabinoidi.

Era partita allora l'indagine dell'Arma che aveva messo nel mirino il Jolly Bar e alcune persone, sospettate delle cessioni. A gennaio del 2019 i carabinieri, con il supporto del nucleo cinofilo di Torreglia, avevano eseguito un blitz nel locale proprio quando era apparentemente chiuso, a cui erano seguite anche delle perquisizioni personali in diverse abitazioni, tra cui quella del 27enne. Il titolare dell'esercizio (chiuso definitivamente durante la pandemia) a cui erano stati trovati in casa dei quantitativi di "roba" - per lo più marijuana ma anche alcune dosi di cocaina - aveva definito le proprie pendenze con la giustizia attraverso un patteggiamento a 1 anno e 2 mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio.