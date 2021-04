Cade durante i lavori nel bosco e si frattura una gamba

Attorno alle 16.30 la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, per un uomo caduto durante il taglio degli alberi, poco sopra l'abitato di Segusino. R.S., 52 anni, di Segusino, che era solo al momento dell'incidente e aveva riportato la probabile frattura di una gamba, è stato raggiunto da quattro soccorritori assieme al personale sanitario dell'ambulanza. Stabilizzato, l'infortunato è stato imbarellato e calato per alcuni metri fino al piano, per poi essere caricato nell'ambulanza e accompagnato all'ospedale di Montebelluna.