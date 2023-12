Incendio dalla stufa a legna: casa inagibile, famiglia evacuata

Incendio in casa nella tarda mattinata di domenica 10 dicembre: poco dopo le 11 di mattina le fiamme sono divampate in un'abitazione di Via Zancaner a Segusino dove risiede una famiglia composta da tre persone, genitori e un figlio: i tre sono stati evacuati dopo che l'edificio è stato dichiarato inagibile.

Scattato l'allarme alla centrale operativa, sul posto sono intervenuti i pompieri di Asolo e del distaccamento del Basso Feltrino con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 15 operatori. Informata dell'accaduto anche la sindaca Gloria Paulon: le fiamme probabilmente divampate da una stufa a legna, hanno interessato entrambi i piani della vecchia abitazione. Le operazioni di bonifica della casa sono andate avanti per tutto il pomeriggio di domenica. Fortunatamente nessuno dei tre familiari è rimasto intossicato o ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.