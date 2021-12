Canna fumaria malfunzionante, incendio in un'abitazione

Un incendio, divampato poco prima delle 16, ha danneggiato gravemente parte di un'abitazione di via Cavarne a Segusino. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna con due mezzi e l'autobotte di Segusino. A causare le fiamme potrebbe essere stato, si sospetta, il malfunzionamento della canna fumaria.

In mattinata, a Nervesa della Battaglia di via foscarini, incendio anche in una carrozzeria. La fiamme hanno riguardato un bruciatore a gas del forno di essicatura/verniciatura, provocando lievi danni al macchinario ed all'impianto elettrico. Fiamme estinte da squadre vigili del fuoco di Montebelluna e Treviso. Danni da quantificare. Sul posto i carabinieri della stazione di Nervesa della Battaglia.