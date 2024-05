Incidente sul lavoro, 34enne resta schiacciato da un camion: grave in ospedale

Un 34enne di origini moldave ma residente a Salzano, è rimasto gravemente ferito, poco dopo le 12.20 di oggi, 6 maggio, all'esterno di un'abitazione di via Cal de Pont a Segusino. L'uomo, dipendente di un'azienda di Zero Branco specializzata nel trasporto di bombole Gpl, è stato stata schiacciato da un camion contro un muro. Intervenuti medico e infermieri del Suem 118. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione il 32enne stava scendendo dal camion su un vicolo molto stretto ed é rimasto schiacciato tra muro di un'abitazione e la portiera del camion. Trattato farmacologicamente sul posto é stato estratto dai vigili del fuoco con una complessa manovra di taglio portiera e spostamento del mezzo. Preso in carico da automedica di Pieve del Grappa e ambulanza di Valdobbiadene é stato trasportato poco lontano dove attendeva elicottero di Belluno (impossibilitato ad atterrare sul posto per mancanza di spazio). Il 32enne ha riportato vari traumi: attualmente si trova ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La prognosi è riservata.