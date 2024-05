Operaio agganciato dal nastro trasportore, titolare d'azienda a processo

Era stato un orribile incidente: l'uomo, che stava scaricando dei materiali in ghisa da un nastro trasportatore, era stato agganciato ed era stato trascinato per alcuni metri. Fortunatamente Mirvet Bilali, operaio di origine macedoni, che al tempo dei fatti aveva 39 anni, se l'era cavata con delle ustioni all'addome e una profonda ferita alla radice della coscia sinistra. Oggi 13 maggio è cominciato il processo a Gian Vittore Borghetto, 84enne di Valdobbiadene e titolare della ditta Fim Cast di Segusino. E' accusato di lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni.

Il sinistro era avvenuto il 1 agosto del 2018. Bilali, che era stato inserito all'interno della Fim Cast con un contratto di somministrazione firmato con l'agenzia del lavoro "Umana", era impegnato nello stoccaggio di pezzi in ghisa che uscivano direttamente dalla fonderia dell'azienda. Il macedone, che operava insieme ad un collega di lavoro, si trovava a valle rispetto al punto in cui i pezzi in ghisa correvano lungo il nastro trasportatore. Ad un certo punto l'uomo avrebbe tentato di asportare un oggetto più pesante, presumibilmente incastrato, senza utilizzare però il paranco che si trovava sopra il percorso della ghisa. Il pezzo incandescente gli ha causato delle bruciature a livello dell'addome; poi, nel tentativo di esercitare una maggiore forza fisica per rimuoverlo, Bilai è rimasto impigliato nel nastro che con la sua forza meccanica lo ha trascinato in modo scomposto per alcuni metri.

Borghetto è accusato di violazioni sulle norme che presiedono alla sicurezza per aver messo a disposizione attrezzature da lavoro non conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari che recepiscono delle norme Ue.