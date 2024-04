Cedevano droga a minorenni all'interno di un bar, processo a due giovani

In paese da tempo girava una voce: dentro a quel locale pubblico si vende e si consuma “fumo”. Il Jolly Bar di Segusino sarebbe stato insomma un bazar dello stupefacente dove alla sera, terminato l'orario e abbassate le serrande, giovani si ritrovavano per acquistare e fumare liberamente marijuana e hashish. La chiacchiera divenne qualche cosa di più circostanziato quando, nell'autunno del 2018, una giovane minorenne venne portata dai genitori ai carabinieri di Valdobbiadene: da qualche tempo la ragazzina tornava a casa tardi la sera e presentava tutti i "sintomi" dell'aver assunto stupefacenti. Così madre e padre l'avevano sottoposta ad un test anti droga, scoprendo che aveva fatto uso spesso di cannabinoidi.

Era partita allora l'indagine dell'Arma che aveva messo nel mirino il Jolly Bar e alcune persone, sospettate delle cessioni. A gennaio del 2019 i carabinieri, con il supporto del nucleo cinofilo di Torreglia, avevano eseguito un blitz nel locale proprio quando era apparentemente chiuso, a cui erano seguite anche delle perquisizioni personali in diverse abitazioni. Il titolare dell'esercizio (chiuso nel periodo della pandemia) a cui erano stati trovati in casa dei quantitativi di "roba" - per lo più marijuana ma anche alcune dosi di cocaina - aveva definito le proprie pendenze con la giustizia attraverso un patteggiamento a 1 anno e 2 mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio. Due giovani invece avevano ricevuto un decreto penale di condanna - di poche migliaia di euro - a cui si erano opposti sostenendo la tenuità del fatto. Oggi S.C. (difeso dall'avvocato Martino Pincirolli) e P.P. sono presentati davanti al collegio. S.C. ha anche l'aggravante di aver ceduto alcune dosi di "maria" a minorenni, tra cui appunto la ragazzina che ha fatto la "soffiata" ai carabinieri. Il processo, che era iniziato nel novembre scorso, proseguirà a giugno.