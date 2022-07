Sbaglia la manovra d'atterraggio con il parapendio e si schianta su una recinzione

Ha sbagliato la manovra di atterraggio ed è precipitato sopra una recinzione in legno e su alcuni residui in ferro di vecchie panchine, procurandosi un forte trauma lombosacrale. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 luglio, in via Casale nuovo a Semonzo di Borso del Grappa. A restare ferito un pilota slovacco di parapendio di 26 anni. Lo straniero è rimasto fortunatamente vigile e cosciente, senza perdita di coscienza. Soccorso e stabilizzato da medico e infermieri di Pedemontana Emergenza, il 26enne é stato immobilizzato e portato all'ospedale di Castelfranco per i controlli di routine presso il pronto soccorso.