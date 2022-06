Resta sospeso a dieci metri di altezza, parapendista salvato dal soccorso alpino

A mezzogiorno e mezza circa la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per un parapendio precipitato poco dopo il decollo dai Tappeti a Semonzo. Dalle prime informazioni sembrava che il pilota, un olandese di 67 anni, fosse illeso, ma in via precauzionale, oltre a una squadra di soccorritori, è stata inviata anche un'ambulanza del Suem di Crespano. Giunti sul posto, una cinquantina di metri sotto il decollo, i soccorritori sono saliti con tecniche di tree climbing su due distinte piante, poiché la vela era rimasta bloccata su una, mentre l'uomo si trovava sospeso tra i due alberi a 10 metri di altezza. Dopo averlo assicurato, i tecnici hanno quindi calato a terra l'uomo che non aveva fortunatamente riportato conseguenze.