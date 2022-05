Perde il controllo del parapendio e precipita da dieci metri, ferito turista tedesco

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio a Borso del Grappa. Lo straniero è stato soccorso dal Suem e trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi

Il pilota tedesco di un parapendio è precipitato, in fase di atterraggio, da un'altezza di circa 10 metri finendo nel cortile di una ditta nei pressi della zona di atterraggio Garden relais di Semonzo, a Borso del Grappa. Intervento sul posto del Suem di Pieve del Grappa ed elisoccorso di Treviso per un trauma spinale non grave. Trasportato dall'elicottero in ospedale, il turista non rischia la vita.