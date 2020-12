Senza patente e con l'assicurazione scaduta da due anni: denunciato

Sabato 12 dicembre alle ore 11.15 in Via Cesare Battisti a Vazzola, gli agenti della polizia locale "Sinistra Piave" hanno fermato per un normale controllo una Fiat Punto, chiedendo al conducente di esibire patente e libretto.

Al volante dell'auto c'era F.M., 40enne italiano residente nel Coneglianese. Alla richiesta dei vigili, ha spiegato di aver dimenticato a casa la patente. Il libretto di circolazione era in regola, ma l'assicurazione risultava scaduta nel mese dicembre 2018, ormai due anni fa. Quando gli agenti hanno chiesto spiegazioni in merito il 40enne ha detto di avere a casa anche l'assicurazione, sostenendo di essere in regola. Accompagnato in Caserma per accertamenti, è emerso che la patente gli era stata revocata nel luglio del 2007, mentre l'assicurazione non era più stata pagata dal dicembre 2018. Ulteriori accertamenti hanno permesso di accertare che il soggetto nel 2013 non si era presentato in alla visita medica di controllo presso la commissione medica provinciale. L'uomo è stato denunciato.