Si blocca l'acceleratore e vola fuori dalla pista, morto 26enne pilota di motocross

Era impegnato nell'ultima gara del Campionato regionale Nordest di Motocross al circuito del "Migliaretto" a Mantova, sulla pista intitolata a Tazio Nuvolari. Ma per Andrea Simeon, 26 anni di Sernaglia della Battaglia, la bandiera a scacchi non è mai sventolata. Il giovane è stato infatti vittima oggi, 30 ottobre, di un incidente mortale mentre stava correndo su un circuito che, per non aveva mai registrato prima, in quarant'anni di attività, il decesso di un pilota.

Erano da poco passate le 12,30 quando Simeon, che stava disputando l'ultima gara della stagione nella categoria Mx2 a bordo della sua Yamaha 250, avrebbe perso il controllo della sua moto al momento di affrontare una salita. Pare che l'acceleratore della sua moto si sia improvvisamente bloccato e il 26enne, finito in impennata, è volato al di là della pista, schiantandosi addosso a un albero posto a una decina di metri dall'altura artificiale.

All'arrivo dei primi soccorsi le condizioni di Andrea sono apparse subito disperate. I sanitari intervenuti sul posto ne avevano deciso il trasferimento in eliambulanza al ospedale "Civile" di Brescia ma la gravità delle ferite riportate ha indotto ad optare per il ricovero d'urgenza all’ospedale di Mantova. Andrea Simeon, che correva per il team "Tre Pini" di Montebelluna è deceduto un paio d’ore dopo.