Rissa tra ragazzi al parco, spunta un coltello: ferito un 17enne

L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Sernaglia della Battaglia al parco Predè. Il minorenne non è in pericolo di vita ma è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Sull'episodio indagano i carabinieri