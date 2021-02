Ciclista travolto e ucciso: si cercano i testimoni dell'incidente

Inquirenti al lavoro per trovare l'investitore di Yuehua Li, 45enne cinese di Sernaglia, travolto da un veicolo che non si è fermato. La Procura ha disposto l'autopsia

Ci sarà l'autopsia sulla salma di Yuehua Li, cittadino di origini cinesi di 45 anni, urtato da un mezzo lungo la statale 34 tra Sernaglia e Moriago, verosimilmente da un camion, che però non si è fermato. A disporla sarà il pubblico ministero Valeria Peruzzo, che sul fatto ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio colposo, per ora a danni di ignoti. Secondo le prime indagini l'uomo, un dipendente della Colomberotto Carni di Moriago, era in sella alla sua bici quando, probabilmente a causa di un urto, si è ritrovato scaraventato dalla sella, ed è finito in mezzo alla carreggiata stradale. In quel frangente sarebbe passato il veicolo, forse un'auto o più probabilmente un mezzo pesante, che l'ha centrato in pieno.

Eventuali testimoni potrebbero aiutare a capire se si sia trattato di un pirata che volontariamente è fuggito senza prestare soccorso per non rispondere di quanto aveva fatto o di un tragico errore di distrazione da parte del guidatore. L'asiatico, in realtà, potrebbe anche essere stato colpito da malore. La polizia sta cercando qualcuno che abbia visto quello che è accaduto, a partire dall'automobilista di passaggio che lo ha trovato lungo la carreggiata



