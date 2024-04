Misterioso incendio nella notte, devastata dalle fiamme una casa colonica

Intervento dei vigili del fuoco, ancora in corso, da poco dopo la mezzanotte di domenica 28 aprile per l’incendio di una casa colonica in via Fontane Bianche, a Sernaglia della Battaglia: nessuna persona è rimasta coinvolta. Impegnate le squadre dei vigili del fuoco di Conegliano con un’autopompa e un’autobotte, Montebelluna con un’autopompa e un’autobotte e dalla centrale di Treviso con l’autoscala, il carro aria e un’autobotte per un totale di 20 operatori. All’interno della struttura era presente il custode che ha allertato subito i soccorsi. In corso la bonifica degli ultimi focolai d’incendio e l’accertamento sulle cause del rogo, sul posto anche i carabinieri.