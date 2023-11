Fiamme sul tetto di un capannone, nube nera visibile da chilometri

Una nube nera ben visibile da alcuni chilometri di distanza, in buona parte dell'area del Quartier del Piave. Allarme alle 12.30 circa di oggi, 16 novembre, a Falzè di Sernaglia della Battaglia, in via del mercato. Alcuni operai dell'azienda "Delta V costruzioni", incaricati dei lavori di ristrutturazione di un capannone dismesso, avrebbero inavvertitamente causato un incendio durante le delicate operazioni di coibentazione della copertura. Le fiamme hanno avvolto una parte del tetto, causando di conseguenza il denso fumo nero che aveva fatto ipotizzare conseguenze gravi. Fortunatamente le tre squadre dei vigili del fuoco di Conegliano che sono intervenute in zona industriale hanno avuto facilmente ragione delle fiamme, ben presto domate. Intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri che ha svolto alcuni accertamenti. Fortunatamente danni limitati e nessun ferito.

«Considerato l’incendio in corso all’interno di un fabbricato della zona industriale di Falze di Piave, si invita la popolazione a tenere chiuse le finestre delle proprie abitazioni e ad evitare, per quanto possibile, di uscire. Attualmente l’incendio è controllato dai Vigili del Fuoco e sul posto sono presenti i tecnici di Arpav e l’Amministrazione. Non appena perverranno notizie rispetto ai rilievi ne verrà data comunicazione» così nel primo pomeriggio era intervenuto il sindaco, Mirco Villanova.