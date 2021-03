Tragedia di Sernaglia, il ciclista è morto per un attacco di cuore

L'autopsia sul corpo di Yuehua Li, il 45enne deceduto mentre si recava al lavoro in bicicletta, svela che l'uomo è rimasto vittima di un malore provocato da una patologia cardiaca pregressa. Sul corpo non ci sono invece tracce di investimento

Ha avuto un malore che lo ha fulminato mentre andava al lavoro in bicicletta e il cadavere non mostra segni traumatici legati alla collisione con un mezzo che, dopo averlo centrato in mezzo alla strada, avrebbe proseguito la corsa senza fermarsi.

L'autopsia scioglie i dubbi a riguardo della morte di Yuehua Li, il cittadino cinese di 45 anni che giovedì 25 febbraio è rimasto vittima di quello che sembrava un sinistro causato da un pirata della strada. L'esame autoptico, condotto dal medico legale Alberto Furlanetto, ha invece svelato che il cinese, che viveva a Sernaglia con la moglie, è stato colto da una attacco di cuore. Il malore, dovuto a una grave patologia cardiaca pregressa, lo ha sorpreso mentre, intorno alle 5,30 del mattino, si stava recando al lavoro alla Colomberotto Carni di Moriago.

Secondo il post mortem eseguito dal medico incaricato dalla Procura, all'origine della caduta non ci sarebbe quindi un urto che poi lo ha scaraventato in mezzo alla carreggiata, dove sarebbe stato centrato da un un altro mezzo, si era fatto l'ipotesi di un camion, che dopo averlo preso non si è fermato. Sul corpo non sono state trovate infatti particolari lesioni, se non quelle tipiche di una caduta in bicicletta. Il pubblico ministero Valeria Peruzzo aveva aperto un fascicolo d'indagine, ipotizzando l'omicidio colposo stradale a carico di ignoti. Ma secondo l'autopsia Yuehua Li è morto per cause naturali.