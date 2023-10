Incidente mortale a Sernaglia, è "giallo" sulla dinamica dell'incidente

E' "giallo" sulla dinamica del sinistro che ha causato la morte di Lahcen Fanane, il nordafricano di 57 anni trovato morto domanica scorsa 1 ottobre, con la testa schiacciata, a Fontigo, frazione di Sernaglia della Battaglia. L'autopsia, disposta dal pubblico ministero Barbara Sabattini per i prossimi giorni dovrà chiarire se il 57enne sia stato centrato da un'auto che dopo l'incidente non si è fermata oppure se il nordafricano fosse già a terra. In questo secondo caso fondamentale sarà determinare se l'uomo fosse già deceduto.

Il sinistro era avvenuto domenica sera. Alle 21,30, non distante dall'incrocio fra la strada provinciale 34 e via Fontane Bianche, il cadavere di Lahcen Fanane è stato rinvenuto sulla sede stradale. Poco lontano dal corpo c'erano la sua bicicletta e alcune scope che era solito vendere nella zona. Nel tratto di strada dove l'uomo ha perso la vita non sono presenti telecamere di sicurezza e gli inquirenti si stanno quindi affidando alla lettura dei videocamere attive come lettori di targa posizionate qualche chilometro prima e dopo il luogo della tragedia per identificare i mezzi tra i quali potrebbe esserci la vettura incriminata.

E' stato confermato che la bicicletta di Fanane non presenterebbe danni da impatto. L'ipotesi è che il 57enne, che aveva piccoli precedenti, stesse percorrendo la strada scarsamente illuminata in stato di alterazione dall'uso di alcolici, come confermerebbero alcune persone che l'avrebbero visto viaggiare a zig zag. Il nordafricano sarebbe caduto a terra e solo successivamente sarebbe stato centrato da un'auto, che passandogli sopra gli ha provocato le lesioni mortali alla testa.