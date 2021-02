Cadavere di una donna trovato in un canale, indagano i carabinieri

Il ritrovamento poco dopo le 9 in via Marconi, a Sernaglia della Battaglia, lungo il corso del ruscello Rosper. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare la salma: si tratta di una donna di circa 57 anni, residente della zona

Il cadavere di una donna, un'anziana di circa 57 anni, è stato ritrovato in mattinata lungo il corso del ruscello Rosper, canale che attraversa Sernaglia della Battaglia. Il corpo è stato notato da un passante, poco dopo le 9, all'altezza di via Marconi, strada che conduce al centro della cittadina. Per il recupero della salma sono intervenuti i vigili del fuoco mentre il personale medico del Suem 118 non ha potuto far altro che constatarne la morte. Accertamenti sono in corso da parte di polizia locale e carabinieri: la donna, residente nella zona, era affetta da tempo da alcuni problemi psichici e si ipotizza possa essere scivolata in acqua o si sia volontariamente gettata nel canale. Sul posto è giunto anche il sindaco di Sernaglia della Battaglia, Mirco Villanova, e l'assessore Vanni Frezza.