Occupa casa per oltre un anno dopo lo sfratto, 58enne fatto sgomberare

Tre pattuglie dei carabinieri, l'ufficiale giudiziario, il sindaco e un'ambulanza del Suem 118: mattinata a dir poco movimentata mercoledì 9 agosto in Via Chiesavecchia a Salgareda dove le forze dell'ordine hanno eseguito uno sfratto in un appartamento di proprietà della famiglia Vazzoler-Cereser.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", a essere sgomberato è stato un 58enne di origini senegalesi, regolare in Italia e attualmente impiegato. L'uomo viveva nell'appartamento insieme alla moglie fino al 21 luglio del 2022 quando la coppia aveva ricevuto un avviso di sfratto per non aver più pagato l'affitto da oltre un anno. Nonostante il provvedimento, l'uomo era rimasto a vivere all'interno della casa fino allo scorso 25 luglio (quindi ben più di dodici mesi dopo la notifica) quando l'ufficiale giudiziario e i carabinieri avevano eseguito lo sfratto coatto facendo uscire il 58enne dall'appartamento. Pochi giorni più tardi però, con la scusa di dover recuperare dei vestiti rimasti dentro casa, l'uomo era tornato a occupare l'abitazione. Il proprietario aveva cambiato le serrature ma il 58enne le aveva scassinate occupando per l'ennesima volta l'appartamento. L'incubo per i proprietari è finito mercoledì mattina, 9 agosto, quando i carabinieri, l'ufficiale giudiziario, il legale Alvise Tommaseo e il sindaco di Salgareda hanno presenziato allo sfratto esecutivo. Il 58enne, all'arrivo dei carabinieri, ha cercato di opporre resistenza. Bloccato e ricoverato in ospedale ha già detto ai militari di voler tornare ad occupare l'abitazione non appena sarà dimesso dall'ospedale. Nel frattempo, durante la giornata di ieri, è stato dato nuovo ordine di cambiare le serrature e mettere le inferriate alle finestre dell'abitazione in modo che l'uomo non possa più farvi ritorno.