Multato perché senza Green Pass, si dà fuoco in strada

Attimi di panico nel tardo pomeriggio di sabato 5 febbraio a Oderzo: poco prima delle 19, un dipendente della kebabberia di Via Roma, a pochi passi da Piazza Grande, si è dato fuoco in strada cospargendosi il corpo con una bottiglietta piena di benzina.

L'uomo, sulla trentina, non aveva il Green Pass. Per questo motivo i carabinieri, dopo un primo controllo nella serata di ieri, venerdì 4 febbraio, lo hanno sanzionato. Prima di compiere il folle gesto il 30enne avrebbe detto a due clienti che per una condanna gli sarebbe rimasto poco da vivere. Nessuno dei presenti pensava potesse arrivare a tanto, invece l'uomo si è cosparso il corpo con una bottiglietta piena di benzina, dandosi fuoco con un accendino nel bel mezzo di Via Roma, una delle strade più trafficate di Oderzo, mettendosi a correre per una cinquantina di metri sotto gli occhi increduli dei passanti. In pochi minuti la viabilità è andata in tilt. A salvare l'uomo è stato l'intervento di un negoziante della zona e degli stessi carabinieri che hanno tempestivamente utilizzato l'estintore in dotazione per spegnere le fiamme. Sul posto è arrivata un'ambulanza dal vicino ospedale di Oderzo. L'uomo si trova ora ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.