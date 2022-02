Kebab chiuso dai carabinieri, il titolare si dà fuoco in strada

Attimi di panico nel tardo pomeriggio di sabato 5 febbraio a Oderzo: poco prima delle 19, il titolare della kebabberia di Via Roma, a pochi passi da Piazza Grande, si è dato fuoco in strada cospargendosi il corpo con una bottiglietta piena di benzina.

L'uomo, sulla trentina, non aveva il Green Pass. Per questo motivo i carabinieri, dopo un controllo nella serata di ieri, venerdì 4 febbraio, lo avevano sanzionato facendogli chiudere il locale, sempre molto frequentato dai giovani della zona. Sabato pomeriggio il commerciante ha riaperto l'attività venendo però controllato, ancora una volta, dai militari dell'Arma, come riportano i testimoni presenti in zona. Pochi minuti prima di compiere l'insano gesto, il titolare avrebbe detto a due clienti che per una condanna gli sarebbe rimasto poco da vivere. Nessuno dei presenti, però, ha pensato potesse arrivare a tanto, invece l'uomo si è cosparso il corpo con una bottiglietta piena di benzina, dandosi fuoco con un accendino nel bel mezzo di Via Roma, una delle strade più trafficate di Oderzo e mettendosi a correre per una cinquantina di metri sotto gli occhi increduli dei passanti. In pochi minuti la viabilità è andata in tilt. A salvare l'uomo è stato l'intervento dei commercianti della zona, usciti in strada con gli estintori dai loro bar e negozi. Sul posto è arrivata un'ambulanza dal vicino ospedale di Oderzo. L'uomo si trova ora ricoverato in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.