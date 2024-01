Si è spento a 98 anni l'ex sindaco Basilio Toffoli

Ci ha lasciato a 98 anni, spentosi nella propria casa di San Polo, il cavalier Basilio "Rino" Toffoli. Era stato sindaco del suo paese dal 1964 al 1970. Primogenito di una famiglia di agricoltori (aveva cinque fratelli) rimase orfano di padre e, all'età di 20 anni, prese in mano le redini dell'attività di famiglia, svolgendo il lavoro di imprenditore agricolo e vitivinicoltore presiedendo per 24 anni la cantina sociale cooperativa di Ormelle. E' stato anche presidente della Coldiretti.

L'attività amministrativa Toffoli la svolse dal 1964 al 1975, prima come sindaco e poi vice di Franco Andretta. A partire dal 1985 e per dieci anni Toffoli è stato anche giudice conciliatore. Attivo nella vita parrocchiale fu anche "fabbriciere", una specie di membro del consiglio per gli affari economici. Toffoli è stato legato all'antica chiesetta della Caminada Sant'Anna, vicina a casa sua, cui donò una statua della Madonna di Lourdes realizzata negli anni Quaranta e una statua dedicata a Sant Anna scolpita in legno di fine.

Lascia quattro figlie: Giovannella, ex insegnante a Conegliano, Angelina ex insegnante a San Polo, Lucia attuale insegnante a Piavon, Flora dipendente amministrativa all'ex Ulss 9. Lascia anche la sorella Sara e, tra i generi, Vinicio Cesana appassionato di storia locale, che gli ha dedicato un libro biografico. I funerali si svolgeranno lunedì 8 gennaio alla chiesa di San Paolo di Piave.