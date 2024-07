Si perdono in montagna e restano disidratati, salvati dal soccorso alpino

Si sono persi in montagna e, disidratati, sono stati salvati dal soccorso alpino. Protagonisti due escursionisti, un 29enne di Treviso e una 26enne di Sacile. Avevano compiuto la forra del Torrente Cosa: i due erano partiti dai Piani di Gerchia (in comune di Clauzetto) e dovevano uscire prima della diga ma non hanno trovato la traccia di uscita e han sbagliato percorso, finendo in una zona chiusa, all'interno di una gola impervia e molto calda, boscosa e senza giro d'aria. È qui che, soprattutto l'uomo, si è sentito male a causa della forte disidratazione.

ùOtto soccorritori si sono portati in un'ora di cammino fino al punto in cui si erano fermati i due escursionisti forristi e poi, dopo aver fornito loro da bere, li hanno in un'ora e mezza di cammino, cercando di aprirsi una traccia nella vegetazione, accompagnati nel rientro. I soccorritori sono stati allertati mentre stavano partecipando ai funerali di Mattia Beltrame, poco dopo essere intervenuti a Tramonti di Sopra per l'incidente al campo estivo degli alpini.