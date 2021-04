Si ustiona in casa il giorno di Pasquetta: 90enne elitrasportato in ospedale

Attimi di tensione nella tarda mattinata di lunedì in località Campea a Miane, nei pressi di via Rossini. Sul posto, verso le ore 12, si sono difatti presentati l'elisoccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso oltre ad un'ambulanza ed un'automedica. A chiamare i soccorsi il figlio di un 90enne rimasto ustionato in maniera importante dopo un incidente domestico. L'uomo, prima soccorso dall'automedica, è stati poi trasportato in ambulanza fino all'elicottero che è successivamente ripartito per il capoluogo. Al momento la prognosi dell'uomo rimane riservata in attesa anche di capire se sia necessario o meno trasportarlo presso il Reparto Grandi Ustionati di Padova.