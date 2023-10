Auto senza revisione e assicurazione: si veste da prete per non pagare la multa

Lo scorso 21 luglio gli agenti della polizia locale di Ponzano Veneto avevano messo sotto sequestro una Rover 75 parcheggiata in un'area di sosta del comune dal momento che il veicolo risultava senza assicurazione e senza revisione.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", pochi giorni dopo al Comando dei vigili si è presentato un uomo vestito da sacerdote, chiedendo la restituzione dell'auto dicendo di doverla demolire. Un travestimento in piena regola dal momento che l'uomo, proprietario del veicolo, era in realtà un imprenditore di 53 anni, nato a Treviso e residente a Paderno, amministratore unico di una società finanziaria con sede a Roma. Dopo lo stupore iniziale di aver visto il fino sacerdote chiedere la restituzione del mezzo, gli agenti della polizia locale hanno avviato le indagini sull'uomo, smascherandone la vera identità. In un primo momento l'imprenditore aveva detto di far parte della diocesi di Treviso dopo essere arrivato dall'arcidiocesi di Milano e Monza Brianza (quest'ultima nemmeno esistente). Troppi quindi gli elementi sospetti che hanno portato l'imprenditore a venire incastrato. Il 53enne è stato segnalato alla Prefettura che ora, applicando la violazione dell'articolo 498 del codice penale, potrà sanzionarlo con un'ulteriore multa fino a 929 euro.