Cadavere ritrovato nelle acque del Sile, indaga la polizia

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto poco dopo le 13 di oggi, 10 giugno, nella acque del fiume Sile a Treviso, all'altezza dello sgrigliatore di via Tasso, all'inizio della Restera. Si tratta di un ultraottantenne che ha raggiunto la zona in sella alla sua bici, ritrovata poco distante. Sul posto sono intervenuti, su segnalazione di un passante, medico e infermieri del Suem 118, i vigili del fuoco che ha avuto il delicato compito di recuperare la salma e la polizia. Il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano, residente in un Comune vicino; addotto al corpo non erano stati inizialmente ritrovati documenti d'identità. Accertamenti sono in corso da parte della polizia, intervenuta con la sezione volanti: si ipotizza un gesto estremo o un incidente, con l'anziano caduto accidentalmente in acqua. Al vaglio le telecamere della zona.