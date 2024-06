Centrale dello spaccio in una villa sul Sile, condanna esemplare per un 47enne

Avrebbe trasformato la sua abitazione in un polo logistico della droga: dentro alla villetta di Silea, durante un blitz computo dai carabinieri del nucleo operativo e della Compagnia in Treviso, erano stati trovati e sequestrati infatti 58 chili di sostanze stupefacenti di vario tipo e 410mila euro in contanti. Ieri 6 giugno Federico Pierobon (difeso dall'avvocato William Zampieri), un 47enne residente proprio nel comune a pochi passi dal capoluogo, è stato condannato in abbreviato a 6 anni e 8 mesi di reclusione. Assolti, sempre nello stesso procedimento, due cittadini albanesi, il 45enne Ormand Lamcja e il 34enne Everest Xhoj, difesi dall'avvocato Fabio Crea.

I tre erano stati arrestati nella notte tra il 15 e il 16 settembre scorso. Nell'interrogatorio di garanzia svoltosi il 18 settembre si erano tutti avvalsi della facoltà di non rispondere. L'abitazione, immersa nel verde, si trova a pochi passi dal fiume Sile; in una parte dell'edificio il 47enne, considerato una sorta di custode della centrale dello spaccio, aveva ricavato la sua residenza mentre annessa alla casa c'era anche una ex serra per la coltivazione della marijuana, dismessa poco prima del controllo.

I due albanesi, sconosciuti alle forze dell'ordine e non residenti in Italia, avevano raccontato di essere ospiti del trevigiano e di essere nella Marca come turisti. Gli inquirenti erano però convinti che il loro ruolo fosse quello dei corrieri dello spaccio. Le indagini erano partite nelle settimane precedenti agli arresti: i carabinieri stavano monitorando i movimenti sospetti di persone e auto di grossa cilindrata nei pressi di una villetta isolata a Silea, non distante dall’ansa del fiume Sile. Poi è scattato il blitz che ha visto impegnata una decina di carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile. I militari, una volta entrati nella proprietà, avevano subito avvertito un fortissimo odore di marijuana provenire dal primo piano dell’abitazione. La perquisizione dell'immobile, composto da piano terra (adibito a deposito e garage) e primo piano (composto da cucina, bagno, tre camere da letto, una stanza al grezzo con caminetto e corridoio), era andata avanti per tutta la notte e i militari avevano trovato ingenti quantità di droghe di vario tipo, materiale per la pesatura e il confezionamento della droga, nonché un’enorme quantità di denaro contante ed un’apparecchiatura contasoldi elettronica. In particolare erano state rinvenuti 49 chili di hashish, 8 chili di marijuana, 35 grammi di eroina, 50 grammi di ecstasy (96 dosi totali), 770 sigarette elettroniche, di varie marche, composte da liquido contenente alte percentuali di THC (principio attivo della cannabis) 410mila euro in contanti, in banconote di vario taglio, denaro ritenuto evidente provento dell’illecita attività di spaccio. Scoperti, inoltre, una serie di quaderni e documenti con cifre e nomi in codice conservati dal proprietario della villetta: una sorta di “documentazione contabile”, un vero e proprio “libro mastro” il cui contenuto era finito al vaglio degli investigatori.

Nei confronti di Lamcja e Xhoj il difensore è riuscito a dimostrare che non vi fossero prove che i due albanesi avessero il ruolo ipotizzato dagli inquirenti.