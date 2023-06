Cade nel Sile e muore annegata, corpo recuperato dai vigili del fuoco

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, 19 giugno, a Silea, lungo il corso del fiume Sile. E' stato ritrovato nelle acque del fiume il corpo senza vita di un'anziana residente nella zona. Il recupero della salma è stato eseguito dai vigili del fuoco su indicazione dei carabinieri che erano stati allertati da un passante. I militari hanno rinvenuto, sulla sponda del Sile, in via Alzaia, alcuni effetti personali della donna, affetta da alcuni problemi di natura psichica. L'anziana, per cause ancora da chiarire, è finita in acqua ed è annegata. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c'è quella dell'incidente, con la donna che potrebbe essere scivolata nel fiume per una disattenzione o un malore, e quella del gesto estremo.