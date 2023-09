Silea, c'era anche un ex serra di marijuana. Hashish anche in frigo e marchiata Pink Floyd

Compariranno domani, 17 settembre, di fronte al giudice, per l'interrogatorio di garanzia, il 45enne italiano e i suoi due complici, Ormand Lamcja e Everest Xhoi, cittadini albanesi di 43 e 32 anni, arrestati nella notte tra venerdì e sabato nel corso del blitz dei carabinieri del nucleo operativo e della Compagnia in Treviso in una villetta di Silea, considerata una sorta di polo logistico per la droga in cui sono stati sequestrati 58 chili di sostanze stupefacenti di vario tipo e 410mila euro in contanti. C'è anche una ex serra per la coltivazione della marijuana, non da molto dismessa, tra gli ambienti dello stabile ispezionato dai carabinieri. L'abitazione, immersa nel verde, si trova a pochi passi dal fiume Sile; in una parte dell'edificio il 45enne, considerato una sorta di custode della centrale dello spaccio (ha solo piccoli precedenti di polizia, peraltro datati ed era dunque un "insospettabile"), aveva ricavato la sua residenza. I due stranieri suoi complici, sconosciuti alle forze dell'ordine e non residenti in Italia, hanno raccontato di essere ospiti del trevigiano e di essere nella Marca come turisti. Gli inquirenti sono però convinti che il loro ruolo fosse diverso ovvero quello dei corrieri. «E' stata un'attività di sequestro più alla fonte» ha sottolineato il comandante provinciale dell'Arma, Massimo Ribaudo «per evitare che la droga finisse sul mercato». E qui avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro ai grossisti. In queste ore continua intanto l'analisi del "libro mastro" trovato durante le perquisizioni: vi sono indicati punti di smercio della sostanza tra cui figurano anche ristoranti e gelaterie.

E poi c'è l'analisi di simboli, loghi e marchi sulle confezioni e sui panetti di hashish che venivano perfino conservati in frigo per tentare di preservarne al massimo l'aroma: ne emerge che la rotta di approgionamento del "fumo" sarebbe quella asiatica. Una nota di colore è l'utilizzo della celebre copertina dell'album "The dark side of the moon" dei Pink Floyd.