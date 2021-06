Finto operatore di banca le telefona, conto corrente svuotato

E' stata contattata da un finto operatore della sua banca a cui ha pensato bene di comunicare i codici di accesso del suo sistema di “home banking”. Risultato? Dal suo conto sono spariti in tutto ben 10mila euro. Vittima del raggiro una 53enne di Silea che non ha potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri per denunciare l'episodio. I militari, seguendo le tracce telematiche del denaro, sono riusciti ad individuare un 49enne del foggiano, con precedenti di polizia, quale titolare di una carta di credito dove era confluito il denaro, prelevato dal suo conto corrente bancario.

A Riese Pio X, i carabinieri della stazione hanno invece denunciato Z.S., 30enne della provincia di Torino già nota alla giustizia e I.G., 42enne cagliaritano. I due, dopo aver posto in vendita su sito internet una consolle musicale, inducevano l’acquirente, un 52enne, del luogo, a versare su carta postepay la somma di 350 euro per poi rendersi irreperibili. In un'altra operazione, gli stessi militari hanno denunciato C.M.F., 31enne cagliaritana che aveva messo in vendita su un sito internet un orologio di marca, ha portato l’acquirente, un 25enne, operaio del luogo, a versare su un proprio conto corrente la somma di 4.700 euro per poi rendersi irreperibile.

A Roncade, al termine di accertamenti, militari della stazione hanno denunciato per truffa V.A., 50enne della provincia di Roma, con precedenti di polizia, il quale induceva in errore un 53enne di Casale sul Sile, facendogli eseguire presso l’Atm di un ufficio postale di Roncade, una ricarica pari a quasi 3.500 euro, nell'erronea convinzione di riscuotere il pagamento per la vendita di alcuni cerchi per motocicletta il cui annuncio era stato pubblicato on-line dalla stessa parte offesa.