Pezzi di ferro gettati nei campi tra Silea e Roncade per danneggiare le trebbiatrici

Sale in questi giorni la preoccupazione tra agricoltori, terzisti e proprietari di mezzi agricoli, a causa di alcuni atti di sabotaggio che stanno diventando sempre più frequenti nei terreni della zona tra Silea, Roncade e Casale sul Sile: ignoti vandali stanno infatti abbandonando ferraglia varia e pezzi di acciaio nei campi, con il chiaro intento di causare danni alle trebbiatrici e agli altri macchinari utilizzati solitamente per la lavorazione di soia e granoturco. Le prime denunce (gli abbandoni sono cominciati una settimana fa) sono già stata presentate ai carabinieri che ora indagano per identificare i responsabili e le ragioni, per ora ignote. I ferri, riservati solo ai terreni con coltivazione bassa (in cui viene utilizzata soprattutto la mietitrebbia), sono stati rinvenuti a Silea in via Ceroico, via Buel de l'Ovo, via Cimitero, a Roncade in via Montiron e a Casale nella zona delle veccchie fornaci. Per ora l'unica possibilità di evitare i sabotaggi sono i controlli preventivi dei campi e la vigilanza, questa ovviamente quasi impossibile visto che i vandali sceglierebbero soprattutto le ore notturne per agire.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.