Furto in casa di un'anziana, ladre bloccate dai carabinieri

Operazione dei militari della stazione di Silea in via Lanzaghe, venerdì pomeriggio. Denunciate due ragazze di 21 e 18 anni; refurtiva recuperata e restituita alla proprietaria

Avevano messo a segno un furto all'interno di un'abitazione di una 78enne di Silea: una volta penetrate all'interno, scassinando la finestra della cucina, erano riuscite a prendere una borsa, riempiendola di denaro e gioielli. Grazie alle preziose segnalazioni di alcuni residenti i carabinieri, nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 gennaio, sono riusciti a bloccare e denunciare per ricettazione un 18enne e una 21enne. La pattuglia dei militari della stazione di Silea ha sorpreso le ladre mentre si trovavano in via Lanzaghe, in possesso di preziosi e denaro.

La vittima del furto ha riconosciuto la refurtiva che le è stata subito restituita dai militari dell'Arma. Le due donne sono state multate anche per aver violato il divieto di spostamento fra Comuni, previsto nell'ultimo Dpcm per quanto riguarda la zona arancione.