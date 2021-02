Ladri svaligiano l'abitazione di Faiva del Benetton rugby

Aveva lasciato socchiusa una finestra della sua abitazione. Una distrazione che si è rivelata fatale per Hame Faiva, 26 anni, tallonatore neozelandese del Benetton rugby. Qualche giorno fa i ladri, approfittando della sua assenza, hanno fatto incursione nella sua abitazione di via Bianchin, a Silea, prendendo del denaro, circa 1500 euro in tutto. L'abitazione è stata messa completamente sottosopra dai "topi d'appartamento" che forse speravano in un bottino ben più ricco. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della stazione di Silea. Faiva, infortunato a novembre e operato al crociato del ginocchio destro il mese scorso, sta seguendo un percorso di riabilitazione per poter tornare in campo.