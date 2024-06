Ruba vestiario all'Emisfero e scappa con un bus della Mom, inseguito dai carabinieri

Per scappare dopo un furto è salito a bordo di un bus di linea della Mom: i carabinieri sono stati costretti ad inseguire e ordinare l'alt all'autista per poter fermare il ladro. E' il singolare episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri, 11 giugno, a Silea. Protagonista un 21enne di origini balcaniche che è entrato all'interno dell'Emisfero per mettere a segno un furto di capi d'abbigliamento, circa 80 euro in vestiario di vario tipo che ha nascosto addosso. Il giovane, cercando di farla franca, ha attraversato le casse e i dispositivi antitaccheggio hanno però subito attivato l'allarme. Il personale del negozio ha cercato disperatamente di bloccarlo, senza esito, mentre il 21enne è corso a grandi falcate fino ad una fermata dell'autobus. La sorte gli ha dato qui una chance: è infatti subito salito a bordo del mezzo pubblico di Mom, sperando così di farla franca. Si sbagliava. I carabinieri, allertati dal negozio di abbigliamento che ha segnalato come il ladruncolo fosse appunto scappato con il bus, si sono messi all'inseguimento del mezzo e una volta rintracciato, ordinato all'autista di accostare e fermarsi. Il 21enne è stato fatto scendere a accompagnato presso la caserma dei carabinieri di Silea: qui, durante una perquisizione, è stata trovata la refurtiva (poi restituita al negozio) e per il giovane è scattata una denuncia per furto.