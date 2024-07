Trovato un cadavere nelle acque del Sile, è quello di Giorgio Visentin

E' stato trovato nella prima mattinata di oggi, 4 luglio, nelle acque del fiume Sile a Silea, il corpo senza vita di Giorgio Visentin, pensionato 84enne ed ex titolare dell'omonima armeria trevigiana. L'anziano era sparito da domenica scorsa dalla sua abitazione in zona San Zeno e subito era scattata una denuncia di scomparsa da parte della famiglia. Sulle sue tracce c'erano i vigili del fuoco, la polizia e i volontari della protezione civile di Treviso. Le ricerche, avviate lunedì scorso, si sono concluse tragicamente. Non chiara la causa della tragedia: l'anziano potrebbe essere scivolato accidentalmente in acqua o essersi reso protagonista di un gesto estremo.