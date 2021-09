Decine di immagini pedopornografiche nell'hard disk, se la cava con la messa alla prova

Il reato lo consente e lui ha chiesto la messa alla prova, trovando una via d'uscita al procedimento penale che lo riguardava e che lo vedeva alla sbarra per il possesso di diverse decine di immagini pedopornografiche. L'uomo, difeso a processo dall'avvocato Fabrizio Santoro, ha avuto il via libera da parte del pubblico ministero e il parere favorevole del giudice. Il programma verrà sottoposto nella prossima udienza, in programma ad aprile, Il 45enne era finito nei guai per un'altro procedimento da cui era scaturita la perquisizione a casa sua, una presunta violenza sessuale ai danni di una bambina di soli 8 anni. Ma questo fascicolo è stato archiviato, dal momento che la pubblica accusa non ha ritenuto sufficientemente credibile la versione della piccola.

La storia accade a Silea nel corso 2017, quando l'uomo conosce una barista del posto. Dopo qualche chiacchierata avrebbe chiesto alla donna se avesse avuto figli piccoli e alla risposta affermativa il 45enne avrebbe insistito per andare a trovarla a casa per dare alle figlie un piccolo presente. Si sarebbe quindi presentato in casa e, alla presenza del marito, avrebbe consegnato i pacchi. Approfittando però del fatto che il padrone di casa si era assentato un attimo dalla stanza dove era in compagnia delle bimbe, avrebbe convinto la più piccola a coricarsi su un divano e avrebbe cominciato a toccarla.

Nel corso delle indagini scaturite da quei fatti all'uomo è stato sequestrato un hard disk del computer, oltre a una chiavetta usb e il telefono cellulare. E' stato così che all'interno del disco fisso gli inquirenti hanno ritrovato circa una trentina di immagini e video che ritraggono dei bambini mentre subiscono le attenzioni sessuali di adulti, tutte tratte da siti pornografici. L'uomo però si era difeso dicendo di non aver effettuato lo scarico: l'hard disk, che è stato rinvenuto fuori dal computer, sarebbe stato infatti acquistato da una persona che vendeva apparecchiature informatiche e non sarebbe stato mai usato.